Афины , 13 мая, 2021, 11:33 — ИА Регнум. На главных туристических островах Греции вакцинация от COVID-19 завершится к концу июня. Об этом заявил министр здравоохранения Василис Кикилиас на регулярном брифинге в прямом эфире 12 мая. Отмечается, что вакцинацию населения уже завершили власти 32 небольших островов страны.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Остров Эгина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Министр представил подробную информацию о программе «Синяя свобода», в которой приоритетное внимание уделяется вакцинации постоянных жителей островов, и сообщил, что еще жители 36 островов (до 10 000 человек) будут полностью вакцинированы к концу мая.

Жители 19 крупных островов страны будут вакцинированы в рамках этой программы к концу июня. Эти острова включают Эгину, все основные Ионические острова, Лесбос, Миконос, Парос, Родос и Санторини, среди других. Все жители получат однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson. Помощь в государственной вакцинации островитян будут оказывать добровольные организации и мобильные медицинские подразделения.

Кикилиас также отметил, что в настоящее время в Греции провели почти четыре миллиона прививок, 24% населения получили по крайней мере одну дозу (2,6 млн человек), и более 13% привиты полностью (1,3 млн человек).