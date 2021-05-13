Пекин, , 11:15 — REGNUM По итогам апреля 2021 года объём производства и продаж автомобилей в Китае достиг 2,234 млн и 2,252 млн единиц соответственно, что на 6,3% и 8,6% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Отмечается, что рост объёмов производства и продаж автомобилей в Китае наблюдается тринадцатый месяц подряд.

За период с января по апрель в КНР было произведено 8,586 млн автомобилей, что на 53,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи за тот же период выросли на 51,8%, до 8,748 млн единиц.

Однако, если сравнивать с показателями производства и продаж 2019 года, то тут наблюдается не столь большой рост. Так, выпуск автомобилей за четыре месяца 2021 года по сравнению с 2019 годом вырос на 2,1%, а реализация — на 4,5%.

Напомним, в России по итогам апреля 2021 года продажи новых автомобилей в России выросли в 3,9 раза, до 151 964 экземпляров.

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