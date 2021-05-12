Москва, , 15:41 — REGNUM До 2024 года китайский автопроизводитель Haval планирует вывести на авторынок России пять новых моделей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора ООО «Хавейл Мотор Рус» Жерома Сего.

Первым на российский рынок выйдет кроссовер Jolion — его дебют состоится в ближайшее время. Он построен на модульной «тележке» L.E.M.O.N. и будет комплектоваться 1,5-литровым турбированным «движком» производительностью 143 л. с., с которым сочетается шестискоростная «механика» или семискоростной «робот».

Также во второй половине текущего года автопроизводитель намерен начать в РФ сборку пикапа Pao. В его основу ляжет «тележка» P71. Под капотом автомобиля будет функционировать двухлитровый мотор мощностью 190 л. с. Он будет работать с восьмискоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Об остальных моделях информации пока нет.

Напомним, в начале мая 2021 года компания Haval завершила производство вседорожников H5 на заводе в Тульской области. Там внедорожник собирался в двух комплектациях с весны 2020 года.

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