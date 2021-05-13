Иерусалим, 13 мая, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Военные армии обороны Израиля в настоящее время занимаются разработкой вариантов проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом, как сообщает израильская газета The Jerusalem Post (JP), заявил 13 мая представитель пресс-службы израильской армии Хидай Зильберман журналистам.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

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По его словам, в данный момент разрабатываются все варианты развития событий, включая наземную операцию.

Кроме того, он уточнил, что к границе с сектором Газа уже были переброшены дополнительные наземные войска, включая бригаду десантников, пехоту и танковые подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде, в настоящее время также являющаяся главой ОБСЕ, призвала Израиль и палестинское движение ХАМАС немедленно прекратить насилие в отношении друг друга.