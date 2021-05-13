Москва, 13 мая, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Законопроект о «приземлении» IT-гигантов разработали депутаты комитета Госдумы по информполитике, сообщил глава комитета Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM It

«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность — в том числе в государственных и судебных инстанциях», — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

Инициатива также предполагает меры понуждения для IT-компаний, так, отказ от «приземления» может повлечь информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства; запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нём самом; запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

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