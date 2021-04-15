Москва, , 17:33 — REGNUM Минцифры обсуждает дополнительные санкции для иностранных интернет-платформ, систематически нарушающих российское законодательство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом сообщил глава Минцирфы Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Дополнительно мы обсуждаем: кроме таких мер, которые уже действуют, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением размещения рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требование российского законодательства. Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. В случае отсутствия ответа их привлекут к ответственности.

Вместе с тем борьба с IT-гигантами за рекламное пространство, монопольно захваченное ими в интернете, приобретает международный характер. Вслед за Австралией Евросоюз готовит свод законов, согласно которым поисковые платформы обязаны будут платить информагентствам за новости.

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