Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Бывший госсекретарь, а ныне спецпосланник президента США по климату Джон Керри снова опроверг версию о том, что сообщал главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу о тайных антииранских операциях Израиля в Сирии. Об этом Керри заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Слушания были посвящены борьбе с изменением климата, но на них прозвучали вопросы к Керри об отношениях с Зарифом. Так, на соответствующий вопрос республиканца Скотта Перри экс-госсекретарь ответил, что имел «профессиональные» контакты с Зарифом, когда руководил Госдепартаментом.

Он подтвердил, что до сих пор имеет доступ к секретной информации, но подчеркнул при этом, что никогда и ни при каких обстоятельствах не передавал иранскому министру информацию об израильских операциях в Сирии, которых, по словам Перри, было около 200.

Керри предположил, что ранее Зарифа сбили с толку, или же он «пытался приукрасить» свои слова.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в СМИ попали фрагменты из неопубликованного интервью Зарифа, якобы записанного в марте. Глава МИД Ирана заявлял, что получил от Керри сведения об антииранских действиях Израиля.

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