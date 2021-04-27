Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Экс-госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что никогда не информировал главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о тайных операциях Израиля в Сирии против интересов Тегерана. Об этом Керри написал на своей странице в Twitter.

Таким образом, демократ Керри опроверг утверждения о том, что Зариф получал от него сведения о таких операциях более 200 раз. Это якобы происходило, когда президентом США был республиканец Дональд Трамп.

«Я могу сказать вам, что эта история и эти обвинения однозначно фальшивые. Этого никогда не происходило — ни когда я был госсекретарем, ни после», — подчеркнул Керри в своём микроблоге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в прессу попали фрагменты неопубликованного интервью Зарифа.

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