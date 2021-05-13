Москва, , 10:33 — REGNUM Пара доллар/рубль сегодня, 13 мая, утром торгуется ниже отметки в 74, 30, но до конца недели курс с высокой вероятностью может сместиться в район выше 75 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Поводом для таких ожиданий служит набравшая в последние двое суток нисходящая коррекция на биржевых площадках США и Европы, вследствие которой на международном валютном рынке вновь умеренно активизировалась защитная функция доллара.

Впрочем, на данный момент курс доллара лишь незначительно успел повыситься по отношению к валютам развивающихся экономик. Коррекция на биржах носит, по всей видимости, технический и не затяжной характер.

Это смотрится как вполне естественные колебания бирж после многомесячного восходящего ралли и новых исторических пиков по индексу широкого рынка S&P500 и по промышленному индексу Доу-Джонса, обновленных ещё раз буквально в понедельник, 10 мая.

При этом вниз биржи тянут, в основном, сильно перегретые бумаги технологического сектора, нефтяные же компании торгуются почти не потеряв прежней высоты, как собственно и сами цены на нефть находятся всё в том же диапазоне $67−69 за баррель.

В целом всё перечисленное не должно создавать сейчас для рубля нервозной обстановки, тем более что и политическая ситуация для России сейчас представляется намного более спокойной, чем ещё несколько недель назад.

Вряд ли на рынке ждут особых обострений со стороны Вашингтона в ожидании готовящейся личной встречи президентов России и США в июне.

США не стали обвинять российских хакеров в атаке на программное обеспечение трубопровода Colonial Pipeline, хотя раньше такой вызвавший дефицит топлива на востоке США повод непременно был бы использован как козырь в информационной войне против России.

Также примечательно, что по завершению заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Баррель подчеркнул: все страны-члены Евросоюза поддерживают Чехию и Болгарию в дипломатическом конфликте, но считают, что не нужно обострять дальше отношения с Россией.

В целом, вряд ли сложившаяся атмосфера даёт поводы для существенных колебаний курса рубля», — полагает эксперт.

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