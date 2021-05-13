Москва, , 08:12 — REGNUM Рубль 12 мая сдал позиции доллару на американской сессии. Спрос на американскую валюту вырос после выхода данных о потребительской инфляции в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Данные заметно превысили прогнозы. Доходность на десятилетние облигации США подскочила до 1,70%.

Инвесторы покупали доллар опасаясь, что для сдерживания инфляции ФРС может свернуть программы покупки облигаций и повысить ставки раньше, чем планировалось.

Председатель ФРС Джером Пауэлл предупреждал о краткосрочном всплеске инфляции и пообещал сохранять ставки на прежнем уровне пока не будут достигнуты целевые показатели по инфляции и рынку труда.

Инвесторы не слушают его и постоянно поднимают эту тему, повышая на рынке волатильность.

По итогам торгов рубль подешевел к иностранным валютам. Наибольшие потери он понёс против американской валюты. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 74,63 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 90,13 руб., фунт/рубль — на 0,12%, до 104,90 руб.

Фьючерсы на нефть 12 мая выросли до $69,86, достигнув наиболее высокого уровня закрытия с марта. Нефтяной рынок позитивно отреагировал на рост инфляции и восстановление экономики.

Сегодня, 13 мая, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $68,57 (-0,53%). Торги на Мосбирже открылись ростом по рублю на фоне ослабления доллара на Форекс.

Нужен день, чтобы инвесторы переварили данные по инфляции в США. Цена на нефть торгуется вблизи психологического уровня $70 за баррель.

В ближайшие дни ожидается его пробой. Рубль сохранит боковую динамику около уровня 74 рублей.

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