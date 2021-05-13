За сутки ВСУ выпустили 17 боеприпасов по территории ДНР — СЦКК
Соледар, ДНР, 13 мая, 2021, 10:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив 17 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 13 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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Так, на юге ДНР боевики ВСУ выпустили семь мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие.
В представительстве отметили, что украинская сторона в очередной раз проигнорировала просьбу остановить обстрелы.
Напомним, ранее два случая нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ зафиксировали в ЛНР. Украинские силовики обстреляли из гранатомётов районы двух населённых пунктов.