Соледар, ДНР, 13 мая, 2021, 10:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив 17 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 13 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ngu.gov.ua Украинские миномётчики

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Так, на юге ДНР боевики ВСУ выпустили семь мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Григоровка, Новая Марьевка», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что украинская сторона в очередной раз проигнорировала просьбу остановить обстрелы.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — подытожили в представительстве ДНР.

Напомним, ранее два случая нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ зафиксировали в ЛНР. Украинские силовики обстреляли из гранатомётов районы двух населённых пунктов.