Вашингтон, 13 мая, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах поставили под сомнение легитимность итогов президентских выборов в 2020 году, в ходе которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. О возможной фальсификации результатов избирательной кампании заявили 124 отставных генерала и адмирала США, подписавших открытое письмо, пишет Business Insider.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Без справедливых и честных выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна, — говорится в письме, опубликованном на сайте Flag Officers 4 America. — ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году».

Авторы письма уверены, что «нация находится в глубокой опасности» и пообещали поддерживать и защищать конституцию США «от всех врагов, внешних и внутренних».

Кроме того, отставные генералы усомнились и в психическом здоровье нынешнего главы Белого дома.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (Джо Байдена — прим. ИА REGNUM). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, касающиеся жизни и здоровья, где угодно, днём и ночью», — говорится в письме.

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Также авторы письма указали, что действующая администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку» на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход Конгресса США свыше 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп неоднократно нелестно отзывался об умственных способностях Джозефа Байдена. Трамп уверен, что президентство требует «выносливости» и «психического здоровья», чем Байден, которого он называл «сонным Джо», по его мнению, не обладает.