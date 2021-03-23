Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден, который 19 марта упал на трапе самолета, «в полном порядке», а его самочувствие «отлично на сто процентов». Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки 22 марта на брифинге.

Она отметила, что двигаться по трапу президентского лайнера «иногда сложно». Псаки добавила, что президент провел выходные в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп-младший оценил падение Джо Байдена на трапе. Политик сомневается, что американский лидер упал из-за сильного ветра.

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