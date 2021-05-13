Москва, 13 мая, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Наряду с ужесточением правил владения оружием в России особое внимание следует уделить процессу получения лицензии и приобретения самого оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Виктория Данильченко:

Охотничьи ружья

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«Сфера оборота оружия в России, безусловно, требует ужесточения и в целом наведения порядка. После трагических событий звучит много предложений с целью увеличить возраст получения права на владение оружием до 21 года, до 25 лет. Но в то же время периодически в Госдуму вносятся законопроекты, предполагающие даже снизить до 16 лет возрастной ценз.

В 2020 году, например, первое чтение успешно прошел проект, предлагающий разрешить 16-летним подросткам получение охотничьего оружия в целях охоты. Конечно, как сможет применить это самое ружье фактически ребенок, никто предугадать не возьмется.

Поэтому в первую очередь нам нужно выстроить единую политику, единый курс, сходить с которого опасно. Любые метания могут обернуться впоследствии новой трагедией. На мой взгляд, основное внимание стоит уделять именно процессу получения лицензии и приобретения самого оружия.

Во-первых, должен быть исключен формальный подход в осмотре психиатра и ужесточена ответственность для лиц, выдавших разрешения гражданам с психиатрическими отклонениями и совершивших преступление с использованием оружия.

Во-вторых, такого понятия, как «купить справку», вообще не должно существовать в нашем обществе, особенно когда дело касается приобретения оружия. Думаю, что создание единого государственного реестра, в котором будет отражена информация о лицах, которым разрешено владение оружием, и к которому будут иметь доступ правоохранительные органы, медицинские учреждения, магазины оружия, может разрешить проблему продажи таких справок.

Что касается увеличения возраста владения оружием до 21 года, то я считаю это нецелесообразным. Граждане призываются на срочную службу как раз в 18 лет, там им выдается оружие, с которым они стоят в нарядах, дозорах и прочее. Как же им тогда служить?

Если сделать исключение для служивших, то где гарантия, что это не сыграет обратную роль. Бывший срочник, обученный владению оружием, может им воспользоваться даже более профессионально и расстрелять большее количество людей, чем не служивший 18-летний парень.

Главное в таких ситуациях — не возраст, а то, на что способен человек, приобретающий оружие. Наша основная задача — суметь проанализировать его склонность к неадекватным действиям и предотвратить их».

Как сообщало ИА REGNUM, после стрельбы в казанской школе президент России Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия.