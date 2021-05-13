Тбилиси, 13 мая, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В работе электронной системы регистрации жителей Грузии на вакцинацию от COVID-19 произошел сбой 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра контроля заболеваний.

Вакцинация от коронавируса

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"В результате высокой активности граждан, желающих пройти вакцинацию, в электронной системе образовался непредвиденный временный технический сбой, который будет устранен в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

К моменту опубликования новости сайт booking.moh.gov.ge, созданный для регистрации на прививку, не возобновил работу.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 71 тыс. человек. Всего в стране планируют до конца года привить 1,7 млн человек.