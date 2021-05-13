Хабаровск, , 07:09 — REGNUM В Николаевске-на-Амуре прокуратура провела проверку в связи с паводковой ситуацией в районе и подтоплением сёл Маго и Чныррах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе проверки установлено, что количество мест в пункте временного размещения не соответствует количеству эвакуированных пострадавших жителей.

Руководство поселений не информировало население о возникшей чрезвычайной ситуации в результате ледохода на реке Амур через официальные сайты и с помощью специализированных технических средств.

Главам Магинского и Красносельского сельских поселений внесены представления.

«Фактическое устранение нарушений находится на контроле в городской прокуратуре», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ГУ МЧС РФ по Иркутской области 12 мая известили об окончании ледохода на паводкоопасных реках. По их данным, в течение последних суток кромка ледохода продвинулась примерно на 40 км в Якутию.