Новосибирск, , 05:31 — REGNUM В Новосибирской области в апреле 2021 года заметно подорожали некоторые лекарства — по сравнению с мартом. Это следует из данных Новосибирскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Повысились цены на отечественный анальгин на 8,8%, гепарин натрия — на 3,1%, валидол — на 2,2%, корригирующие очки — на 2,1%, алмагель — на 2%, лоперамид, левомеколь и бинт — на 1,7%, панкреатин и корвалол — на 1,6%, нимесулид — на 1,4%, нитроглицерин — на 1,1%», — уточняет региональный орган статистики.

При этом снизились цены на хлоргексидин — на 5,1%, безртутный термометр — на 4,3%, аллохол — на 3,1%, ренни — на 1,8%, азитромицин — на 1,6%, смекту — на 1,1%, амброксол — на 0,8%.

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