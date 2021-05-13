Новосибирск, , 05:26 — REGNUM На потребительском рынке Новосибирской области в апреле 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 1% — по сравнению с мартом. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Среди непродовольственных товаров выросли цены на строительные материалы», — уточняет региональный орган статистики.

Так, металлочерепица подорожала на 11,7%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 10,9%, доска обрезная — на 6,2%, масляные краски, эмали — на 4,4%, рубероид — на 2,9%, еврошифер — на 2,6%, плитка керамическая облицовочная — на 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, за месяц продукты питания в Новосибирской области подорожали на 1,3%.