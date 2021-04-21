Москва, , 13:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 21 апреля предложил заместить коммерческие кредиты бюджетными для регионов с высоким уровнем задолженности.

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«Прежде всего, надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее: весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», — сказал президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Он заявил о необходимости снизить для регионов бремя долговых обязательств.