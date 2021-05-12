Сантьяго, 13 мая, 2021, 01:08 — ИА Регнум. В Чили за прошедшие сутки выявили 3920 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

(сс) Vocería de Gobierno Вакцинация в Чили

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 1 260 448. Также за минувшие сутки на чилийской территории скончались еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 27 384 человека.

Чилийский минздрав отмечает, что в десяти из 16 регионов республики в течение последних семи дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако в других регионах страны зафиксирован серьезный прирост числа зараженных SARS-CoV-2.