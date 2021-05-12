Калининградская область, 18 декабря, 2008, 18:55 — ИА Регнум. Суд Пскова признал незаконными действия управления Следственного комитета при прокуратуре России в Калининградской области в отношении депутата Калининградской областной Думы , учредителя еженедельника "Новые колеса" Игоря Рудникова и корреспондента этого издания Олега Березовского . Об этом сегодня, 18 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Рудников после окончания судебного заседания в Пскове.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что несколько уголовных дел в отношении Рудникова и Березовского были возбуждены 4 года назад по ст. 219 УК РФ (оскорбление представителя власти). Журналисты подозревались в применении насилия к 14 сотрудникам милиции, которые во время предвыборной кампании в облдуму пытались задержать тираж газеты "Новые колеса", а также в клевете на судей Калининградского областного суда . Именно из-за того, что потерпевшими являлись судьи из Калининграда, дело было направлено в другой регион - Псков.

Однако Псковский суд оправдал калининградцев. После оправдательного приговора региональный парламентарий обратился в суд, указав на многочисленные ошибки в ходе следствия, которые допустили следователи. В частности, одна из свидетелей, заявленных следователем для участия в процессе, как выяснилось на суде, уже несколько лет назад как скончалась.

В настоящее время уголовное дело вновь направлено в Калининград для устранения допущенных процессуальных нарушений.