Рим, 12 мая, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Правительство Италии 17 мая обсудит вопрос о снятии запрета на проведение церемоний (в том числе свадеб), заявил в среду, 12 мая, премьер-министр Марио Драги.

(сс) Dipartimento Protezione Civile Врачи в защитных масках и костюмах. Италия. (сс) Dipartimento Protezione Civile

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«Понимаю новобрачных, но нужно еще немного терпения». Марио Драги

По данным на12 мая, в Италии умерли 123 544человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на262 (днем ранее — на 251). Число подтвержденных носителей выросло на7852(днем ранее — на6946). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 131 078 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 352 422человека — на11 437 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 7 786 877 человек, что составляет 12,93% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.