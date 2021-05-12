Киев, 12 мая, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Украина совершенно точно вступит в НАТО, вопрос заключается лишь в сроках вступления, заявила 12 мая в эфире украинского телевидения вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Gov.ua НАТО и Украина

Представитель Киева заявила, что перспективы вступления Украины в альянс подтверждены «американскими, французскими и немецкими коллегами», а также руководством НАТО.

«Политическое решение будет принято. Я уверена, что в ближайшие годы, хотя не все зависит от Украины, но подтверждение, что мы будем членами НАТО, уже есть», — уточнила она.

Вместе с тем Стефанишина заявила, что процесс вступления в НАТО «достаточно длительный», и только дискуссия относительно получения ПДЧ продлится следующие несколько лет. Представитель правительства Украины сослалась на опыт Северной Македонии, которая двигалась в направлении выполнения ПДЧ «фактически 20 лет».

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая Белый дом исправил заявление своего представителя о возможном вступлении Украины в НАТО. Изначально заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, но потом пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления, оставив лишь слова о том, что двери НАТО «должны быть открытыми для желающих».

Сегодня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что страна выполнила ряд тех задач, которые не смогли решить некоторые страны, сейчас являющиеся членами НАТО, «особенно те, которых принимали в последнее время». В свою очередь, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу выразил мнение, что в течение президентского срока Джо Байдена Украина сможет получить ПДЧ.