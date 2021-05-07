Киев, , 18:17 — REGNUM Белый дом исправил заявление своего представителя, заместителя пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, о возможном вступлении Украины в НАТО.

На это обратили внимание центральные украинские СМИ, материалы опубликованы вечером 7 мая.

Изначально Жан-Пьер заявила, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Беседа с журналистами на эту тему состоялась во время полета в президентском самолете, который направлялся в Луизиану. Однако потом пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления, оставив лишь слова о том, что двери НАТО «должны быть открытыми для желающих».

Белый дом также пояснил американским СМИ, что Жан-Пьер якобы «оговорилась» и её слова не отражают официальной политики Вашингтона.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 6 мая президент Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе, после чего попросил «содействия США в начале этого процесса». Сам Блинкен этот тезис Зеленского никак не прокомментировал.