Подгорица, 12 мая, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Черногории использовали 125 646 доз вакцины против коронавируса, сообщил минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Из них 93 341 человек получил первую дозу вакцины, а 32 305 человек были вакцинированы полностью.

Это означает, что в Черногории более одной пятой взрослого населения получили первую дозу и что более 7,2 процента были полностью иммунизированы, по данным министерства.