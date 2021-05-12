Две дозы вакцины в Черногории получили 7,2% населения
Подгорица, 12 мая, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Черногории использовали 125 646 доз вакцины против коронавируса, сообщил минздрав страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцина
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Из них 93 341 человек получил первую дозу вакцины, а 32 305 человек были вакцинированы полностью.
Это означает, что в Черногории более одной пятой взрослого населения получили первую дозу и что более 7,2 процента были полностью иммунизированы, по данным министерства.