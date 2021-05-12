Санкт-Петербург, 12 мая, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Петербурге продолжается нарастание заболеваемости COVID-19, и темпы этого роста становятся всё более высокими. Так, за последние сутки количество новых обращений к медикам пациентов с подтвержденным ковидом по сравнению с показателем недельной давности выросло на 34,63% и составило 1213 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Рост суточной госпитализации взрослых пациентов составил 29,06% — в больницы за сутки положили 302 пациента с ковидом и подозрением на него. Общее количество активно больных COVID-19 за прошедшие семь дней выросло на 1,19%.

«Значительное увеличение показателей обусловлено тем, что сравниваются нерабочий день прошлой недели с рабочим днем текущей недели. В выходные дни население реже обращается за медицинской помощью», — объяснили в Межведомственном координационном совете по борьбе с эпидемией.

Там вновь просят граждан соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также привиться от COVID-19.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек. Из них свободно 786 коек, что составляет 15%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 23%. На ИВЛ находятся 189 пациентов.