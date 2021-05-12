Симферополь, 12 мая, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Траурные мероприятия в связи с гибелью детей в Казани проходят в Крыму 12 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Скорбь

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

11 мая в Керчи, где в сентябре 2018 года произошла подобная трагедия, создан импровизированный мемориал на площади Ленина — сюда жители приносят свечи, цветы и игрушки. Мемориал планируется не убирать до тех пор, пока будут приходить люди.

Оставить слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших в казанской трагедии можно в книге соболезнований в постоянном представительстве Татарии в Республике Крым и Севастополе, расположенном в Симферополе. За сутки соболезнования в книге оставили более 150 человек. Также соболезнования проходят на почту представительства, к зданию жители приносят цветы и игрушки.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая 19-летний бывший студент техникума открыл стрельбу в здании школы №175 Казани. Погибли девять человек, более 20 в больницах, в том числе в тяжёлом состоянии.