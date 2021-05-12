Вашингтон, 12 мая, 2021, 19:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США выявили более 33 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 12 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

(сс) Matt Hecht Медики в защитных масках и костюмах. США

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 33 651 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,78 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 682 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 582 тыс.

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