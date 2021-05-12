Москва, , 16:00 — REGNUM Рубль 12 мая на Московской бирже слегка укрепляется к иностранным валютам, но фактически ничего нового не происходит, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар стоит 74,03 руб. и все еще выглядит избыточно слабым, евро торгуется по 89,85 руб. и в очередной раз пробивает нижнюю границу краткосрочного диапазона 90−92 руб., чтобы быстро вернуться обратно.

Минфин РФ сегодня, как обычно по средам, проводит аукционы по размещению ОФЗ. Это в моменте поддерживает позиции рубля.

Сырьевая конъюнктура оценивается нейтральной, нефть выше $68 неплоха для российской валюты.

В ближайшее время доллар останется в пределах 73,90−74,50 руб., но при текущих вводных относительно здоровая цена «американца» составляет 75,00−75,50 руб.», — считает эксперт.

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