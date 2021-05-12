Москва, , 13:09 — REGNUM Волатильность курса рубля продолжает снижаться, и после скромного укрепления 1 мая российская валюта торгуется практически без изменений с начала торгов 12 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Пара доллар/рубль расположилась немногим ниже уровня 74 руб., пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения.

Текущая стабилизация котировок обусловлена как невнятной динамикой индекса доллара в целом, так и осторожностью участников рынка в преддверии публикации ключевого отчета по инфляции в США.

Есть опасения, что в силу низкой базы прошлого года показатель потребительских цен покажет резкий скачок, а это — аргумент в пользу усиления давления на ФРС в контексте повышения ставок.

Иными словами, высокие показатели потребительских цен способны поддержать доллар и тем самым надавить на его конкурентов, включая рубль.

На более широком горизонте наша валюта сейчас чувствует себя немного увереннее за счет отступления геополитических рисков в сочетании с относительно высокими ценами на нефть.

Также со следующей недели постепенно начнет проявляться влияние налогового периода в РФ, что должно ограничить понижательные риски для рубля.

При благоприятном для российской валюты сценарии доллар в краткосрочной перспективе останется под отметкой 74 руб. и, возможно, попытается развить нисходящий импульс в направлении первичной поддержки 73,65 руб., за которой следует 73,35 руб.

Евро/рубль, которая не смогла подтвердить пробой отметки 90 руб., может протестировать зону 89,60 руб., но вряд ли уйдет ниже зоны 89,25 руб.», — считает эксперт.

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