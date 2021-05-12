Москва, , 15:57 — REGNUM В России цены на бензин в среднем выросли на 2,9%, на дизельное топливо — на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом 12 мая заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам Новака, по отношению к прошлому году цены в этом году на мировых рынках выросли на нефть и на нефтепродукты более чем в два раза.

«В то время как в Российской Федерации на автозаправочных станциях цены на бензин на сегодняшний день в среднем выросли всего на 2,9%, на дизельное топливо — на 2,7%», — отметил он, добавив, что это практически в пределах инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм ценообразования на топливо. Механизм расчета предусматривает снижение условной цены бензина в формуле демпфера на четыре тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года, а также на 2,7 тысячи рублей за тонну в 2022 году. При этом с 2023 года стоимость топлива будет индексироваться на 3%.

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