Москва, , 11:09 — REGNUM Ограничения на экспорт бензина сроком на три месяца могут установить в России. Это следует из проекта постановления правительства, который опубликовало Минэнерго РФ.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления ‎сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

Отмечается также, что такая мера может быть принята с целью недопущения ускорения роста цен на бензин.

Согласно документу, Минэнерго и ФАС поручается каждый месяц мониторить объемы производства и поставок бензина на внутрироссийский рынок.