Саратов, , 16:02 — REGNUM На улице Яблочкова в Саратове 12 мая упало аварийное дерево, повредив при этом несколько припаркованных автомобилей.

Саратов 12 мая Администрация города Саратова

Городская администрация организовала работу по обследованию деревьев с признаками аварийности, а также мероприятия по их оздоровлению или обновлению зеленых насаждений.

На улице Яблочкова проведут дополнительное обследование деревьев. Горожан призывают сообщать о деревьях со значительными повреждениями в мэрию или в управление по охране окружающей среды и зеленых насаждений.

Мешающее проезду дерево на указанной улице оперативно вывезут.

ИА REGNUM ранее сообщало, 6 мая из-за ураганного ветра в Москве пострадали два человека. Один мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. Также от падения дерева во дворе на улице Шоссейная пострадала женщина.

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