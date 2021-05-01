Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 1 мая, сильный ветер снёс один из торговых павильонов возле гостиницы «России». Конструкция упала на припаркованный рядом автомобиль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Один из павильонов не выдержал непогоды ИА REGNUM

Инцидент произошёл на перекрёстке улицы Гагарина и 50-летия Октября, возле гостиничного комплекса, где располагаются архаичные торговые павильоны. Они не только уродуют облик современных Чебоксар, но и представляют опасность для жителей: 1 мая один из павильонов под натиском ветра рухнул наземь — по счастливой случайности, это произошло ранним утром, когда рядом не было ни торговцев, ни покупателей, иначе последствия могли бы быть серьёзными.

Между тем, шаткая конструкция упала на припаркованный рядом автомобиль. После этого происшествия владельцы других транспортных средств перепарковали своих железных «коней».

Торговые павильоны на улице Гагарина, уродующие облик территории ИА REGNUM

Павильон упал и повредил машину ИА REGNUM

Торговые павильоны на улице Гагарина ИА REGNUM

Напомним, 5 марта в Моргаушской средней школе частично обрушилась крыша интерната, 15 марта в Новочебоксарске обвалилась крыша веранды в детском саду. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая холодный фронт атлантического циклона принес в Чувашию дожди. Температура воздуха составит +11…+16 градусов тепла, порывы ветра достигают 17 метров в секунду.

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