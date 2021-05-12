Москва, , 15:03 — REGNUM Правительство РФ по предложению «Единой России» выделит 2,7 млрд рублей для достройки объектов здравоохранения в регионах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Откровенно о главном: Мишустин отчитывается в Госдуме – все новости»

Так, первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину во время ежегодного отчета правительства в Госдуме, заявил, что при рассмотрении федерального бюджета партия предлагала восстановить средства на эти цели — соответствующий вопрос был включен в постановление парламента.

«Я абсолютно согласен, что нужно восстановить секвестрированные расходы. Все поручения уже даны. Мы восстановим справедливость», — сказал в ответ председатель правительства.

В «Единой России» подчеркнули, что выделенные средства позволят в 2021—2022 году ввести в эксплуатацию 17 больниц, в том числе онкологических и противотуберкулезных.

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