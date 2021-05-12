Бонусы привитым от COVID-19 пассажирам ускорят снятие ограничений: эксперт
Москва, 12 мая, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Предложение ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров вполне разумное, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Пассажиры в аэропорту
«По мере активизации воздушного сообщения у авиакомпаний могут возникать сложности с заполняемостью рейсов.
Поэтому дополнительно простимулировать уже привившихся российских граждан к тому, чтобы выбрать авиатранспорт при планировании маршрутов будет нелишним.
Кроме того, для многих эти скидки могут послужить дополнительным доводом для того, чтобы привиться.
А чем больше в России будет привитых граждан, тем быстрее восстановится пассажиропоток.
От этого российские авиакомпании только выиграют, как и от возможности снять усиленные противоэпидемические меры контроля», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, новые программы лояльности для поощрения клиентов пассажирских компаний за участие в вакцинации от COVID-19 предложило ввести в России Общероссийское объединение пассажиров (ОПП).
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