Москва, 12 мая, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Предложение ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров вполне разумное, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

«По мере активизации воздушного сообщения у авиакомпаний могут возникать сложности с заполняемостью рейсов.

Поэтому дополнительно простимулировать уже привившихся российских граждан к тому, чтобы выбрать авиатранспорт при планировании маршрутов будет нелишним.

Кроме того, для многих эти скидки могут послужить дополнительным доводом для того, чтобы привиться.

А чем больше в России будет привитых граждан, тем быстрее восстановится пассажиропоток.

От этого российские авиакомпании только выиграют, как и от возможности снять усиленные противоэпидемические меры контроля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые программы лояльности для поощрения клиентов пассажирских компаний за участие в вакцинации от COVID-19 предложило ввести в России Общероссийское объединение пассажиров (ОПП).

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