Москва, , 14:14 — REGNUM Для компаний, которые выводят деньги за рубеж, необходимо ввести прогрессивную ставку налога на прибыль, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

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Он отметил, что хотелось бы, чтобы доходы оставались в тех регионах, где работают люди.

По словам премьер-министра, в правительстве этого добиваются всеми силами. Он считается, что необходимо донастроить механизм, в том числе налоговый, чтобы сбалансированно понять.

«Если компания ведёт агрессивную деятельность по выводу дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивного налога на прибыль и какие-то другие подходы должны быть сделаны», — сказал председатель правительства.

Мишустин добавил, что в такой работе важно не убить в бизнесе желание создавать новые продукты и экспортировать их, поэтому «должен быть баланс».

«Та самая жадность, о которой мы уже говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами, доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия», — заметил Михаил Мишустин.