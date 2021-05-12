Москва, 12 мая, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Российские вакцины против коронавирусной инфекции доказали безопасность, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«Безопасность прививок российскими вакцинами доказана. На сегодняшний день это не пустые слова. Посмотрите, сколько вокруг компаний, людей, заинтересованных и незаинтересованных, пытались в том числе очернить наши вакцины. Это не получилось», — сказал глава правительства.

Он отметил, что ведущие мировые научные журналы признали её одной из самых эффективных.