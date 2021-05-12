Москва, 12 мая, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В законодательстве нужно сделать определение термина «народное предприятие», чтобы обеспечить их поддержкой и защитой, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

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Он ответил на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Термин «народное предприятие», если говорить в терминах законодательства, нужно тогда как-то покрасить. В Едином реестре юридических лиц тогда нужно делать определение и смотреть закон о государственной регистрации юридических лиц, потому что иначе не получается. Потому что народные предприятия образуются не потому, что там работают коммунисты или члены других фракций. И в этом смысле я просил бы, чтобы мы чётко определились по понятиям», — сказал Мишустин.

Он отметил, что глубоко уважает рабочий труд, но времена коллективной государственной собственности прошли.