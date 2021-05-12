Москва, 12 мая, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в молодости зарабатывал деньги в качестве грузчика и лаборанта.

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

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«Я сам лично работал грузчиком и занимался соответствующими, так сказать, техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально, — заявил Мишустин в ходе отчёта правительства в Госдуме, рассказывая о ситуации с бедностью. — И сегодня, когда мы видим, что вакансий… В Москве, я знаю, вакансий более сотен тысяч, но люди не идут туда на работу — это тоже вопрос».

По мнению главы правительства, одним из факторов, определяющих ситуацию, является желание людей работать.

В целом борьбу с бедностью премьер-министр назвал важнейшей национальной целью.