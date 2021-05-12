Москва, , 13:47 — REGNUM Возможно, заявление знаменитого американского режиссёра Оливера Стоуна о «войне» США и Запада против России станет откровением для значительной части американцев, всё ещё читающих газеты, но российские граждане здесь не увидят ничего принципиально нового, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ведь ещё давно, до введения антироссийских санкций Запада, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов написал статью о том, что коллективный Запад под руководством США ведёт войну против России и неугодных Западу стран и правительств, только новыми, невоенными, средствами, напрямую вмешиваясь в выборы органов власти в этих странах и организую «цветные революции».

Позднее на Западе сами стали употреблять термин «гибридная война», только в этом стали обвинять Россию. Но если внимательно разобраться в ситуации, то США ведут «гибридную войну» уже не против только одной России, а против всего остального мира.

В частности, торгово-протекционистскую войну против Китая. И если несколько лет назад американская пресса пыталась преподнести ухудшение отношений США с его давним торгово-экономическим партнёром как чудачество и непрофессионализм экс-президента Дональда Трампа, то сегодня Трампа у власти уже нет, а от протекционизма в отношении китайских товаров США отказываться не собираются.

Значительно обострились отношения США и со многими развивающимися странами после ограничений в отношении мигрантов и строительства стены на границе с Мексикой, причём Байден не спешит отказываться от «наследия» Трампа в этом вопросе, хотя сам же его в ходе предвыборной кампании жёстко критиковал.

Да и со своими старыми союзниками в Европе, например, с Германией, США значительно испортили отношения (в том числе, из-за «Северного потока-2»), а ЕС, в свою очередь, вводит антимонопольные ограничения против технологических корпораций США.

Могущество США всегда было основано на мощи её экономики, ВПК и особенно на силе доллара. Но международная конкуренция, прежде всего с Китаем в области экономики и с Россией в области военных технологий, уже ставит под сомнение способность США конкурировать в геополитике и мировой экономике честно, да, по большому счёту, они никогда насчёт этого особо и не беспокоились.

А могущество доллара тоже находится под сомнением и из-за двух недавних экономических кризисов, и из-за появления криптовалют, а также проектов государственных цифровых валют, и из-за усилий многих стран по дедолларизации экономики.

На данный момент доллар «хоронить» рано, но появление государственных цифровых валют других стран и массовая дедолларизация международной торговли будут способствовать тому, что США проиграют войну всему миру, которую же сами и развязали, руководствуясь вредной и заведомо проигрышной теорией собственной «исключительности», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ведут информационную войну против России, заявил американский кинорежиссер и сценарист Оливер Стоун.

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