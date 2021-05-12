Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Власти США ведут информационную войну против России, заявил американский кинорежиссер и сценарист Оливер Стоун 11 мая в интервью изданию The Washington Post.

По его словам, кампания против РФ началась с Мюнхенской речи российского президента Владимира Путина, отметившего недопустимость однополярного мира.

«Существует кампания, война против России на протяжении долгого времени. Она началась вновь в США примерно в 2006—2007 году, когда он произнес эту речь в Мюнхене», — сказал режиссер.

Стоун призвал американские власти перестать давить на РФ и отказаться от стремления к гегемонии. Сценарист считает, что текущая позиция Вашингтона ведет США к гибели.

«Мы должны поменять нашу точку зрения, потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир. Мы не можем продолжать идти по этому пути. Это самоубийственный путь», — полагает он.

Кинорежиссер также подчеркнул, что у Запада нет оснований для того, что бы обвинять России в агрессивности и указал на военную экспансию со стороны НАТО.

Стоун выразил мнение, что жители США поддерживают подобную точку зрения. Он добавил, что политики с такими взглядами не побеждают на американских выборах из-за того, что обычно подергаются насмешкам со стороны СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Оливер Стоун в интервью RT заявил, что США превратились в «силу зла» в глазах простых людей и это зло вернется бумерангом.

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