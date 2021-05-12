Москва, , 13:44 — REGNUM В России реальный рост доходов населения составил 3%, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Откровенно о главном: Мишустин отчитывается в Госдуме – все новости»

«Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем всё необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей. Но скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов, это абсолютно точная цифра, — плюс 3%», — сказал Мишустин в заключительном слове.

Он отметил, что остаются вопросы, «связанные с инфляцией, с ростом стоимости потребительской корзины».