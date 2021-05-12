Москва, , 12:56 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил объявить финансовую амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

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«Государство тоже наше сердитое. Объявите нормальную финансовую амнистию! Любые деньги возвращаете в Россию, на любой счет кладите, а там закрытый счет, никто не имеет права спрашивать ничего», — предложил Жириновский в рамках отчета премьер-министра Михаила Мишустина.

«Нам же это лучше, чтобы деньги были у нас, чем мы амнистию не даем, а деньги там», — приводит он аргумент.

Вывозят деньги, потому что не уверены, что с ними будет, считает парламентарий.