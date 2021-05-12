Москва, 12 мая 2021, 12:39 — REGNUM Ещё четыре региона России планируют завершить программу расселения ветхого жилья, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
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«Досрочно завершили программу два региона — это Сахалинская область и Карачаево-Черкесская республика. И я знаю, что в 2021 году, у нас есть такие сведения, планируют завершить программу ещё четыре региона — кстати, Вячеслав Викторович [Володин] — Саратовская область, Чеченская республика, Кабардино-Балкарская республика и республика Адыгея», — сказал он.
Мишустин напомнил, что правительство пытается ускорить ход программы и выделяет дополнительные средства.