История вопроса

Отчет правительства РФ перед Государственной думой – одна из форм взаимодействия исполнительной и законодательной власти. В соответствии со статьей 114 Конституции РФ, правительство Российской Федерации представляет Госдуме ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой. Норма была внесена законом от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации «О контрольных полномочиях Государственной думы в отношении правительства Российской Федерации».

Практику отчетов ввел Дмитрий Медведев, в то время являвшийся президентом РФ. На отчете присутствует не только премьер-министр, но и все члены правительства.

Сам отчет проходит по установленной процедуре. Традиционно в ходе пленарного заседания Госдумы время председателю правительства для выступления не ограничивают. После выступления депутаты всех фракций получают возможность задать вопросы на актуальные темы. Потом следуют выступления представителей всех фракций, где дается оценка деятельности правительства и высказываются пожелания о дальнейшей работе. По итогам отчета премьер-министр выступает с заключительным словом.

