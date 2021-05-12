Москва, 12 мая 2021, 12:20 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает все меры по наиболее быстрому и активному возвращению в Россию соотечественников. Об этом он заявил в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме.
Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»
«Что касается программы репатриации наших соотечественников, то мы уже об этом говорили. Я поддерживаю все возможные меры, чтобы нам как можно быстрее и активнее возвращать соотечественников», — сказал Мишустин.
Он предложил рассмотреть все предложения, которые есть: «Мы будем этому только содействовать».