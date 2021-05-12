Москва, 12 мая, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает все меры по наиболее быстрому и активному возвращению в Россию соотечественников. Об этом он заявил в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Премьер-министр Михаил Мишустин рассказывает о результатах деятельности правительства за 2020 год

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«Что касается программы репатриации наших соотечественников, то мы уже об этом говорили. Я поддерживаю все возможные меры, чтобы нам как можно быстрее и активнее возвращать соотечественников», — сказал Мишустин.

Он предложил рассмотреть все предложения, которые есть: «Мы будем этому только содействовать».