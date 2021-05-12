Москва, , 12:19 — REGNUM Порядка пяти лет реальные располагаемые доходы жителей России продолжают снижаться. Так, доходы граждан с поправкой на инфляцию по итогам I квартала 2021 года снизились почти на 3,6%. Неофициальная инфляция опустошает карманы потребителей еще заметнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

«Получается, что уже долгое время главным врагом доходов граждан РФ, да и экономики страны, является инфляция. На фоне политики слабого рубля, с помощью которой, конечно, намного проще и удобнее выходить из рецессии, обесцениваются зарплаты и доходы граждан.

Ставки по депозитам в банках настолько смешные, что уже почти 12 млн граждан страны выбрали биржу и фондовый рынок для приумножения капитала в рублевых инструментах.

Когда мы говорим о доходах граждан в диапазоне 15 000 руб. — 30 000 руб., то, конечно, понимаем, что прожить на эту сумму очень затруднительно и в небольшом городке, и тем более в крупном мегаполисе.

Однако нужно помнить, что в России традиционно процветает практика «серых» зарплат, Всемирный банк оценивал ее несколько лет назад на уровне 300 млрд долларов.

Российские граждане не так бедны, как это отражается данными Росстата. Номинальные денежные доходы на душу населения продолжат рост, однако восстановиться до уровня 2013 года будет сложно.

Жители России давно и очень успешно вписались в рыночную реальность. Высокие запросы на доходы у москвичей, жителей Приморья, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и многих других городов страны — это своеобразное проявление амбиций на фоне постоянно теряющего в стоимости рубля.

Культура и размах потребления, праздной жизни очень изменились. Большинство людей стали жить скромнее. Значительная доля семейного бюджета сегодня — это и инвестиции в начало собственного бизнеса.

Отдельно нужно сказать и о значительно возросшем спросе у молодежи, поколения среднего возраста на получение новых знаний, второго и третьего высшего образования, прохождение специализированных курсов.

Этот тренд очень заметен в сегменте малого и среднего бизнеса, в секторах экономики с высокой добавленной стоимостью. Это очень важные инвестиции в собственный капитал. А для этого нужны значительные размеры семейных бюджетов», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям Росии в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе 2021 года (166 тыс. руб.).

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