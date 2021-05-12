Москва, , 08:25 — REGNUM Сумма в 173 тысячи рублей в месяц позволит жителям России ощущать себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob.

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При этом мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Жителям России в возрасте от 35 до 44 лет требуется 198 тысяч рублей, а людям от 45 лет и старше — 195 тысяч рублей в месяц. Более скромные запросы у молодёжи до 24 лет, пишет РИА Новости. Им для счастья достаточно 130 тысяч рублей в месяц, российским гражданам в возрасте от 25 до 34 лет — 164 тысячи.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — В Москве. В российской столице для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц. Жителям Владивостока достаточной будет сумма в 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей.

«Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей)», — отмечается в исследовании.

Для сравнения: среднестатистическое счастье в 2015 году «стоило» 175 тысяч рублей в месяц, в 2017 году — 184 тысячи рублей ежемесячно, в 2018 году — 159 тысяч, в 2019 году — 161 тысячу, а в 2020 году — 155 тысяч рублей. В январе 2021 года жители России назвали сумму в 166 тысяч рублей.

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Добавим, в исследовании, которое проводилось с 14 апреля по 10 мая, приняли участие 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, для жителя Москвы, чтобы не работать, иметь достойный уровень дохода и быть счастливым, необходимо $2 миллиона. Миллион долларов — это достойная квартира в столице, второй миллион — это пассивный доход.