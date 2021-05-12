Москва, , 12:06 — REGNUM Власти России не должны ограничивать право граждан на отдых за границей, а регионы должны создавать конкуренцию в инфраструктурной сфере для привлечения граждан на отдых. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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«Ограничения свободы передвижения граждан — не совсем правильный путь. Второе — это снизит конкуренцию: мы должны делать качественные инфраструктурные объекты, чтобы нам хотелось туда поехать», — сказал Мишустин.

По его словам, на этом направлении предстоит огромная работа: «В конкурентной среде нужно создать конкурентные условия. Задача — завоевать потребителя не ограничением, а качеством».